Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleştirildi

13:086/03/2026, Cuma
AA
Ukrayna'nın Çernihiv kentine getirilen Ukraynalılar aileleri tarafından karşılandı.
Ukrayna'nın Çernihiv kentine getirilen Ukraynalılar aileleri tarafından karşılandı.

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası anlaşmasıyla her iki ülkeden 200'er asker karşılıklı teslim edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 200 Ukraynalı askeri personelinin ülkeye geri getirildiğini bildirdi.

Tüm Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Zelenski, "Kimseyi unutmuyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca Cuma günü 300'er kişilik ikinci bir takasın planlandığı belirtildi.

Ukrayna'nın Çernihiv kentine getirilen Ukraynalılar aileleri tarafından karşılandı.



#ukrayna
#rusya
#esir takası
