Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Orwell haklıydı, savaş barıştır

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi hedef aldı. Medvedev, “NATO aklını kaçırmış. Önce ABD, İran liderini öldürüyor ve Orta Doğu'da bir savaş başlatıyor. Ardından Trump'ın itaatkar oğlu Rutte'nin liderliğindeki NATO, 5’inci maddeyi devreye sokmayı düşünüyor” ifadelerini kullandı.