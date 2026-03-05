Rusya vatandaşı Alena Knaub Müslüman olup Aleyna ismini aldı

İl Müftüsü Muharrem Gül ve şahitlerin katıldığı program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlk olarak, İslam dininin temel inanç esasları hakkında bilgilendirme yapıldı ve ihtida sürecine dair açıklamalarda bulunuldu. Merasimde konuşan İl Müftüsü Muharrem Gül, İslam’ın insan hayatını her yönüyle kuşatan, barış, merhamet ve kardeşliği esas alan bir din olduğunu ifade etti. Müslüman olmanın samimi bir niyet ve bilinçli bir tercih olduğunu belirten Müftü Gül, Aleyna’ya yeni hayatında huzur, mutluluk ve istikamet temennisinde bulunarak kendisini tebrik etti. Konuşmanın ardından Alena Knaub, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve ’Aleyna’ ismini aldı.