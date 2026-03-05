Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Rusya vatandaşı Alena Knaub Müslüman olup Aleyna ismini aldı

Rusya vatandaşı Alena Knaub Müslüman olup Aleyna ismini aldı

14:275/03/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından Aleyna’ya İhtida Belgesi takdim edilerek Rusça Kur’an-ı Kerim meali ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.
İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından Aleyna’ya İhtida Belgesi takdim edilerek Rusça Kur’an-ı Kerim meali ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.

Eskişehir İl Müftülüğü’nde düzenlenen ihtida merasiminde Rusya vatandaşı Alena Knaub, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve ’Aleyna’ adını aldı.

İl Müftüsü Muharrem Gül ve şahitlerin katıldığı program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlk olarak, İslam dininin temel inanç esasları hakkında bilgilendirme yapıldı ve ihtida sürecine dair açıklamalarda bulunuldu. Merasimde konuşan İl Müftüsü Muharrem Gül, İslam’ın insan hayatını her yönüyle kuşatan, barış, merhamet ve kardeşliği esas alan bir din olduğunu ifade etti. Müslüman olmanın samimi bir niyet ve bilinçli bir tercih olduğunu belirten Müftü Gül, Aleyna’ya yeni hayatında huzur, mutluluk ve istikamet temennisinde bulunarak kendisini tebrik etti. Konuşmanın ardından Alena Knaub, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve ’Aleyna’ ismini aldı.

Programın sonunda İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından Aleyna’ya İhtida Belgesi takdim edilerek Rusça Kur’an-ı Kerim meali ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi. Merasim yapılan dua ile sona erdi.




#Eskişehir İl Müftülüğü
#müslüman
#islam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2026! SSK, Bağkur, tarım, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ne kadar olacak, zamlanacak mı?