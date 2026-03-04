Yeni Şafak
Real Madrid'in yıldızı Müslüman oldu: Gerçek huzuru hissettim

14:454/03/2026, Çarşamba
İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu İslamiyet'i seçti. Milli futbolcumuz Arda Güler'le yakın arkadaşlığı bulunan oyuncunun Müslüman olması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de görev yapan imam Adil Hachmi, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz’ın Müslüman olduğunu açıkladı.

26 yaşındaki futbolcu, İslamiyet'i seçmesiyle ilgili, "Bugün gerçek huzuru hissettiğim yolu seçtim… İslam’ı inanç ve kararlılıkla seçtim ve Allah’tan beni istikrarlı kılmasını, doğru yola hidayet etmesini diliyorum. Bu karar kolay değildi ama tamamen kalbimden geldi… İslam’ın nimetlerinden dolayı Allah’a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Babası Faslı annesi İspanyol olan Diaz'ın, Hristiyan olarak yetiştirildiği biliniyor.



Hem Fas hem İspanya vatandaşlığı bulunan Diaz, futbol kariyerinde annesinin soyadını kullanmaya devam ediyor. Babasının soyadı Abdülkadir’i tercih etmiyor.

Arda Güler'le yakın arkadaşlığı bulunan genç oyuncunun İslamiyet’i seçmesi büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Diaz için tebrik mesajları paylaştı.

#La Liga
#Real Madrid
#Brahim Diaz
