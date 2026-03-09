Almanya Başbakanı Merz'den enerji fiyatları uyarısı: Derin endişe duyuyoruz

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri küresel petrol fiyatlarının ilk kez yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıkmasını değerlendiren Merz, "Enerji piyasalarındaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Federal Kartel Dairesi konuyla ilgili inceleme başlattı. Bu incelemenin sonuçlarını bekliyoruz, ancak enerji fiyatlarındaki artışın Alman ekonomisi üzerindeki potansiyel etkilerinden derin endişe duyuyoruz. Bu durumun ekonomik konjonktüre doğrudan yansıyabileceğinin farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.