Avrupa doğal gaz fiyatları yüzda 48 arttı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki açısından kritik önemde olan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına gelmesiyle Avrupa gaz fiyatlarında gün içindeki artış yüzde 48'i buldu. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı 47 avroyu aştı. Fiyatlar, saldırıların öncesinde 27 Şubat'ta megavatsaat başı 31,95 avrodan kapanmıştı. Böylece, Avrupa'da gaz fiyatlarındaki yükseliş bugün önceki kapanışa göre yüzde 48'i buldu. Avrupa'nın gaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 30'un altına gerilemesi de fiyatları artırıyor. Gaz depolarındaki doluluk oranlarının düşmesi, Avrupa'nın uluslararası piyasalardan tedarik etmesi gereken LNG miktarını artırıyor.