Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Belçika'daki doğal gaz kesintisinden 12 bin hane etkilendi

Belçika'daki doğal gaz kesintisinden 12 bin hane etkilendi

10:2217/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Yetkililer, kesintiden şimdiye kadar 12 bin hane etkilendiğini ve 2 bin eve doğal gaz tedarikinin yeniden başladığını açıkladı.
Yetkililer, kesintiden şimdiye kadar 12 bin hane etkilendiğini ve 2 bin eve doğal gaz tedarikinin yeniden başladığını açıkladı.

Belçika'nın Mons kentinde, 11 Şubat'ta başlayan doğal gaz kesintisinden 12 bin hanenin etkilendiği bildirildi.

Belçika basını, Mons kentindeki bazı mahallelerde geçen hafta çarşamba günü teknik arıza nedeniyle başlayan doğal gaz kesintisinin devam ettiğini duyurdu. Yetkililer, kesintiden şimdiye kadar 12 bin hane etkilendiğini ve 2 bin eve doğal gaz tedarikinin yeniden başladığını açıkladı.

Mons Belediye Başkanı Nicolas Martin, doğal gaz kesintisi nedeniyle belediyeye ait bazı merkezlerin halkın duş alma gibi ihtiyaçları için kullanıma açıldığını belirtti. Martin ayrıca, halkın ısıtıcı talebinde bulunabileceğini ifade etti.



#Belçika
#doğal gaz
#doğal gaz kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet 2026 Ramazan imsakiyesine göre 81 ilin teravih saatleri