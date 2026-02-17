Batı Şeria'da toprak soykırımı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da başlattığı “arazi kayıt süreci”yle Filistinlilere ait toprakları gasbetmeye başladı. İşgal yönetimi diğer taraftan 1967’den bu yana ilk kez Kudüs’ün sınırlarını Batı Şeria’ya doğru genişletecek yasa dışı yerleşimler kuruyor. İlhaka Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı ve AB’den tepki var.
Batı Şeria’nın ilhakı için arazi kanununu yürürlüğe sokan işgalci İsrail, hem bu kanunu uygulamak hem de Kudüs’ün statüsünü değiştirmek için somut adımlar atıyor. Yedioth Ahronoth gazetesinin yayınladığı habere göre, 1967 sınırları içinde bulunan Binyamin yasa dışı Yahudi yerleşiminde “Adam” adlı yeni bir yerleşim kurarak “Bu bölgeyi 1948 topraklarında sayılan Batı Kudüs ile birleştirmeye çalışıyor.” İşgal hükümeti, “Adam” yerleşimini Kudüs’ün kuzeyinde bulunan Neevi Yakov yasa dışı yerleşimi ile Kudüs arasında bulunan bölgede kurarak 1967 sınırları içindeki bu bölgeyi Batı Kudüs ile birleştirmiş olacak. Bu kapsamda, inşaat için proje hazırlayan İsrail, Batı Kudüs ile Neevi Yakov arasındaki vadi bölgesini birbirine bağlamak için bir köprü kurmaya hazırlanıyor. İsrail, daha önce de Kudüs’ün doğusundaki Maale Adumim yerleşimi ile Kudüs arasındaki boş araziye yerleşim kurma projesini hayata geçirmeye başlamıştı. İşgalci güç böylece Kudüs’ü hem doğudan hem kuzeyden 1967 topraklarından koparırken Filistin toprağı olarak sayılan Doğu Kudüs’ü (Eski Şehir) çevreleyip statüsünü değiştirmek istiyor.
İLHAK KANUNU UYGULANIYOR
Öte yandan, Batı Şeria’da önceki gün yürürlüğe konan ve Filistinlilerin mülkiyetini resmi belgelerle kanıtlayamadığı arazilerin devlet arazisi sayılmasını öngören kanun da uygulanmaya başladı. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Yargı Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz öncülüğünde hayata geçirilecek uygulama kapsamında, Batı Şeria’nın yüzde 15’inin 2030 yılına kadar devlet kontrolüne alınması hedefleniyor. Söz konusu üç bakana bu plan kapsamında Batı Şeria topraklarını “Tapusuz” olarak işaretleme, bu topraklara yargı kararıyla el koyma ve gerektiğinde askeri önlemler alma konusunda hükümetten gerekli resmi yazıların gönderildiği ifade edildi.
DÜNYADAN GASP KANUNUNA TEPKİ
İsrail’in Batı Şeria’daki arazi kanununa uluslararası tepkiler büyüyor. BM'den yapılan açıklamada Genel Sekreter Antonio Guterres'in Tel Aviv yönetimini kınadığı bildirilerek İsrail hükümeti bu kararı iptal etmeye çağrıldı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ilhakın yasa dışı olduğunun altını çizerek İsrail hükümetine, yeni kararlarından geri dönmesi çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) açıklamasında, kanunun gaspı “resmileştirdiğine” vurgu yapılarak, Tel Aviv'in bu adımlarının, iki devletli çözümü zayıflattığı, İsrail hükümetinin Filistin halkının varlığını ve meşru haklarını hedef alan bu kararlarının kabul edilemez olduğu ve şiddetle kınandığı belirtildi. Pakistan hükümeti, kanunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı olduğunu belirtirken, Filistin hükümeti de bu kanuna karşı uluslararası mahkemeler dahil tüm seçenekleri kullanacağını açıkladı.