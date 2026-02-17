Batı Şeria'da toprak soykırımı

Batı Şeria’nın ilhakı için arazi kanununu yürürlüğe sokan işgalci İsrail, hem bu kanunu uygulamak hem de Kudüs’ün statüsünü değiştirmek için somut adımlar atıyor. Yedioth Ahronoth gazetesinin yayınladığı habere göre, 1967 sınırları içinde bulunan Binyamin yasa dışı Yahudi yerleşiminde “Adam” adlı yeni bir yerleşim kurarak “Bu bölgeyi 1948 topraklarında sayılan Batı Kudüs ile birleştirmeye çalışıyor.” İşgal hükümeti, “Adam” yerleşimini Kudüs’ün kuzeyinde bulunan Neevi Yakov yasa dışı yerleşimi ile Kudüs arasında bulunan bölgede kurarak 1967 sınırları içindeki bu bölgeyi Batı Kudüs ile birleştirmiş olacak. Bu kapsamda, inşaat için proje hazırlayan İsrail, Batı Kudüs ile Neevi Yakov arasındaki vadi bölgesini birbirine bağlamak için bir köprü kurmaya hazırlanıyor. İsrail, daha önce de Kudüs’ün doğusundaki Maale Adumim yerleşimi ile Kudüs arasındaki boş araziye yerleşim kurma projesini hayata geçirmeye başlamıştı. İşgalci güç böylece Kudüs’ü hem doğudan hem kuzeyden 1967 topraklarından koparırken Filistin toprağı olarak sayılan Doğu Kudüs’ü (Eski Şehir) çevreleyip statüsünü değiştirmek istiyor.