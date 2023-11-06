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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da: Bakan Fidan'la görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştireceği görüşme kapsamında Ankara'ya geldi. İkilinin yarın gerçekleştireceği görüşmede Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
00:15 - 6/11/2023 Pazartesi
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - ABD Dışişleri Bakanı Blinken

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - ABD Dışişleri Bakanı Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve beraberindeki heyet, saat 23.58'de Ankara'ya ulaşarak, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.


#Antony Blinken
#Hakan Fidan
#Filistin
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