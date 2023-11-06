ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da: Bakan Fidan'la görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - ABD Dışişleri Bakanı Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve beraberindeki heyet, saat 23.58'de Ankara'ya ulaşarak, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.
Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.