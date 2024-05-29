ABD ve Batı desteği olmasa soykırım sürmez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile bir araya geldi. Bakanlıktaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, başta Ukrayna ve Gazze olmak üzere bölge için önemli olan konuları da ele aldıklarını anlattı. İsrail’in Refah’taki saldırına değinen Fidan, İsrail'in mümkün olan en sert ve en insanlık dışı faaliyetleri sürekli sürdürdüğüne dikkati çekti. “Yürüttüğü bu soykırımın elbette cezasız kalmayacağı, hem insanlık vicdanında hem uluslararası hukuk tarafından da gerekli muameleyi göreceğine yürekten inanıyoruz” diyen Fidan, şöyle devam etti: “Bu konudaki çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi eğer bazı başta Amerika olmak üzere, Batılı ülkelerin kayıtsız şartsız İsrail'e olan bu desteği olmasa İsrail'in bölgede yaptığı soykırımın ne başlaması ne devam etmesi mümkün değildi. Biz Gazze'de işlenen katliamların durdurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nda çıkan çatışmada Mısırlı bir askeri öldürdüğünü hatırlatan Dışişleri Bakanı, bunun, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bölgeye yayılma tehlikesinin ne kadar cari olduğunu bir kez daha gösterdiğinin altını çizdi.