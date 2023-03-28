AB'den doğal gaz tedbirine devam etme kararı

Geçtiğimiz yılın şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, pek çok ülkede enerji krizine, gıda güvensizliğine, ve ekonomik krize yol açtı. Savaşın olumsuz yönde etkilediği ülkelerin başında gelen İsveç'te ülke ekonomisi büyük bir krizin eşiğine girdi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan İsveç vatandaşları, toplumun fakirleştiğini belirterek insanların yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. AFP'nin servis ettiği görüntülerde, İsveç vatandaşlarının aşevlerinde yemek kuyruğuna girdikleri ifade edildi.