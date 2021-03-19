ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield: Çözüm için Türkiye S-400'lere sahip olmamalı

ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield, Türk gazetecilerle bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkiyi değerlendiren Satterfield, "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu.

"Türkiye S-400'lere sahip olmamalı"

Çözüm için, Türkiye'nin S-400’lere sahip olmaması gerektiğini vurgulayan Büyükelçi, "Türkiye'nin elinde S-400 yok diyebilmeliyiz. Yeni S-400 alımının ciddi sonuçları olacaktır. Türkiye S-400'lerden vazgeçmeli. Amerikan kongresinde savunabileceğimiz tek çözüm bu. S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor. Bu yaklaşım kişisel değil. Tamamen yasal gereklilik." dedi.

Türkiye'nin NATO için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Satterfield, "Umarız AB Zirvesi kararları beklentileri karşılar" ifadelerini kullandı.

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