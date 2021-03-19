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ANKARA

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield: Çözüm için Türkiye S-400'lere sahip olmamalı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin sahip olduğu S-400 Hava Savunma Sistemi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Çözüm için, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmaması gerekir. ABD'nin yaklaşımı kişisel değil, yasal gereklilik" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield.
ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield.

ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield, Türk gazetecilerle bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkiyi değerlendiren Satterfield, "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu.

"Türkiye S-400'lere sahip olmamalı"

Çözüm için, Türkiye'nin S-400’lere sahip olmaması gerektiğini vurgulayan Büyükelçi, "Türkiye'nin elinde S-400 yok diyebilmeliyiz. Yeni S-400 alımının ciddi sonuçları olacaktır. Türkiye S-400'lerden vazgeçmeli. Amerikan kongresinde savunabileceğimiz tek çözüm bu. S-400 krizinin çözümünün yolu, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor. Bu yaklaşım kişisel değil. Tamamen yasal gereklilik." dedi.

Türkiye'nin NATO için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Satterfield, "Umarız AB Zirvesi kararları beklentileri karşılar" ifadelerini kullandı.

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