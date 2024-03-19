ABD'nin desteği güvenlik sorunu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteğin Türkiye için ulusal güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Fidan katıldığı bir televizyon programında terör örgütü PKK’ya çevre ülkelerin destek vermesinin ikili ilişkileri etkilediğini söyledi. Bakan Fidan, “Bizim önem verdiğimiz konu örgüte sahip çıkılmayıp destek verilmemesi. Bizim derdimiz örgütle değil, örgüt yüzünden bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizin kronik bir şekilde bozulmasını istemiyoruz. Burada diplomasi ile çözmek niyetimiz çözülmezse mecburen silahlı kuvvetlerimiz devreye giriyor” dedi. ABD'nin PKK/PYG'ye verdiği desteğin 'bir numaralı güvenlik sorunlarından biri' olduğunu ifade eden Fidan şu ifadeleri kullandı: "Biz bunu her platformda söylüyoruz. Bu bizim için kırmızı çizgi. PKK ile mücadele ederken daha büyük denklemlerin içerisine girmek istemiyoruz. Çekiniyoruz değil, girmek istemiyoruz. ABD'lilere bunu hep söylüyoruz"