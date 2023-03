ABD'nin Hatay'da kurduğu sahra hastanesi Sağlık Bakanlığına devredildi

"Depremin ardından ABD Başkanı Biden, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak desteklerini ifade etti ve ABD hükümetinin bu depremlerle ilgili ne gerekiyorsa her türlü yardımı yapabileceği hususunda gerekli talimatları ilgili kuruluşlarımıza verdi. Daha önce Kongre'de birlikte görev yaptığım arkadaşlarımla da görüşme yapma imkanı buldum ve kendilerine çok net bir şekilde Türkiye'nin, bugüne kadar başka ülkelerde yaşanan felaketlere nasıl müdahale ettiğini, yardımcı olduğunu açıkça ifade ettim. Özellikle geçtiğimiz 7 yıllık süreçte 5 kıtada 50'den fazla ülkede her türlü yardımı sağlamak için ne gibi çalışmalar yaptığını ifade ettim ve şimdi artık dünyanın Türkiye'ye yardım etme zamanı olduğunun altını çizdim. Türkiye'nin, yaşanan sıkıntılar çerçevesinde dünyanın birçok ülkesine yardımcı olmasının bir karşılığını da 100'ü aşkın ülkenin depremlerden sonra Türkiye'nin yanında olmak üzere yardım sağlamasında net bir şekilde görebiliyoruz. Bu noktada ABD hükümeti de elinden gelen her türlü yardımı yapma çerçevesinde 185 milyon dolarlık bir yardım gerçekleştirmiş, yardımlarını devam ettireceğini ortaya koymuştur. Amerikan hükümeti aynı zamanda her türlü arama kurtarma çabaları çerçevesinde bu çalışmaları yürütmektedir. Amerikan özel sektörünün de bugüne kadar yaptığı ve yapacağını ifade ettiği yardımlar 100 milyon doları bulmuştur."