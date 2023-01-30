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ABD'nin provokasyon metnine Başkan Yıldız'dan cevap: Kabul etmiyor reddediyoruz

ABD Büyükelçiliği’nin yayınladığı 'Güvenlik Uyarısı' metnine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan cevap gecikmedi. Yıldız, uyarı metnine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD Büyükelçiliği’nin Beyoğlu’nu açıkça adres göstererek terör saldırısı açıklaması yapmasını kabul etmiyoruz, reddediyoruz. İsveç’te, Danimarka’da, Hollanda’da yaşanan skandal olayın ardından ikinci kez yayınladıkları metinde amacın sadece ikaz olmadığı açıktır. ABD Büyükelçiliği’ni Türkiye’nin imajını zedelemeye yönelik adımlardan vazgeçmeye, dini inançlara saygısızlık yapan merkezleri lanetlemeye davet ediyorum' dedi.

16:54 . 30/01/2023 Pazartesi
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Beyoğlu Belediyesi'nden ABD Büyükelçiliği'ne cevap

Beyoğlu Belediyesi'nden ABD Büyükelçiliği'ne cevap

ABD Büyükelçiliği’nin Beyoğlu’nu açıkça adres göstererek "Özellikle Beyoğlu'ndaki sinagog, kilise ve diplomatik misyonlara dikkat" diyerek yayınladığı güvenlik uyarı metnine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız net bir şekilde cevap verdi.

'ABD Büyükelçiliği’nin Beyoğlu’nu açıkça adres göstererek terör saldırısı açıklaması yapmasını kabul etmiyoruz, reddediyoruz'
diyen Yıldız şu ifadelere yer verdi;


ABD Büyükelçiliği’nin Beyoğlu’nu açıkça adres göstererek terör saldırısı açıklaması yapmasını kabul etmiyoruz, reddediyoruz. İsveç’te, Danimarka’da, Hollanda’da yaşanan skandal olayın ardından ikinci kez yayınladıkları metinde amacın sadece ikaz olmadığı açıktır. Terörün ve teröristin oluşturmak istediği korku iklimi, bu adımlarla terörden önce oluşturulmakta ve faydadan çok zarar vermektedir.


Beyoğlu’nda tüm inançlar yüz yıllardır barış içinde bir arada yaşamaktadır. Her bir cami, her bir kilise, her bir sinagog ve her bir ibadet merkezi, İsveç’te, ABD’de, Avrupa’da gösterilmeyen saygıyla ve hoşgörüyle farklı inançlardaki vatandaşlarımızın hizmetindedir. Teröristin oluşturmak istediği algıya, bir devletin büyükelçiliğinin farklı bir yöntemle fırsat sunması; bu yapılırken Galata’nın, Taksim’in, İstiklal’in adının açıkça belirtilmesi talihsizliktir.


ABD Büyükelçiliği’ni Türkiye’nin imajını zedelemeye yönelik adımlardan vazgeçmeye, dini inançlara saygısızlık yapan merkezleri lanetlemeye davet ediyorum. Beyoğlumuz’da gerçekleşen son terör saldırısında yakalanan YPG’li teröristin örgütünün, kimin askerleri tarafından eğitildiğini tüm dünya milletleri bilmektedir. Vatandaşlarına bir ikaz yayınlayacaklarsa teröristi besleyen, eğiten devletlere karşı yayınlayabilirler!



#ABD Büyükelçiliği
#Beyoğlu Belediye Başkanı
#Haydar Ali Yıldız
#cevap
#uyarı metni
30 dakika önce
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ABD'nin provokasyon metnine Başkan Yıldız'dan cevap: Kabul etmiyor reddediyoruz
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