Seçmen iradesine saygısızlık: İttifaka rağmen Dodurga'da 24 oy alan DEVA Partisi yenilgiyi hazmedemedi

Dünya

Yerde kaldılar: Avrupa ve ABD’de havacılık sektöründe kriz yaşanıyor

Kovid-19’un pik yaptığı dönemde havayolu çalışanlarının hesapsızca kapıya konduğu ABD ve Avrupa’da ulaşım kaosu var. Personel eksikliği nedeniyle her gün binlerce uçuş iptal ediliyor. Uçmayı başaran yolcular valizlerine ulaşamıyor. Pandemideki zorlu koşullara rağmen istihdamı koruyan THY ise bu havacılık krizinden etkilenmedi.