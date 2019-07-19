Gündem Abdurrahman Tığ görevinden ayrıldı
POLİTİKA İSTANBUL

Medya AŞ Genel Müdürlüğü Abdurrahman Tığ görevinden ayrıldı

Abdurrahman Tığ görevinden ayrıldı

İBB şirketlerinden Medya AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdurrahman Tığ görevinden ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdurrahman Tığ, şirket personeli ile vedalaştı.
Abdurrahman Tığ, şirket personeli ile vedalaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Medya AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdurrahman Tığ görevinden ayrıldı.

2017 yılından bu yanan Medya AŞ Genel Müdürlüğü görevini sürdürmekte olan Tığ, şirket personeli ile vedalaşma sırasında yaptığı konuşmayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Medya AŞ’yi yüzde 100 büyüterek borçsuz bir şekilde devretmenin gururunu taşıdığını belirten Tığ, halefine görevinde başarılar diledi.

Tığ yaptığı konuşmada, "İstanbul'un ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, metroda, tramvayda, caddede, dijital ekranlarda, WEB ortamında yüzü ve sesi olan Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini 30.11.2017 tarihinden bu yana ifa ettim. Çalışma arkadaşlarımla birlikte şirketin kurumsallaşması ve gelişmesi anlamında çok sayıda güzel işe imza attık" ifadelerini kullandı.

Kısa süre zarfında, reorganizasyon çalışmaları, kurumsal kimlik çalışmaları ve kalite belgesi çalışmalarını tamamlayarak, bir yıl içerisinde şirket cirosunu arttırmayı başardıklarını belirten Tığ, "30 Haziran 2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş bir kuruş borcu olmayan, vergi, SGK borcu bulunmayan, piyasaya olan borçlarının üç katı alacağı olan bir şirket haline geldik" dedi.

Tığ, "Şahsıma İstanbul'a yönetici olarak hizmet etme imkanı tanıyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini icra eden Sayın Mevlüt Uysal’a, tüm yönetici arkadaşlarıma ve güzel işlerde benimle birlikte olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, minnetlerimi sunarım” diyerek konuşmasını noktaladı.

REKLAM

İBB Genel Sekreteri istifa etti
GÜNDEM
İBB Genel Sekreteri istifa etti
Bitliste hain saldırı

Bitlis'te hain saldırı

İlçe Jandarma Komutanı roketli saldırıda şehit düştü.
PKKnın silahlarınaAlman usulü savunma!

PKK'nın silahlarına
'Alman usulü' savunma!

Almanya Silahlı Kuvvetleri resmi hesabından ilginç mesaj.
Güvenlik şefininFETÖ oyunu

Güvenlik şefinin
FETÖ oyunu

​DHMİ'nin güvenlik şefi FETÖ'cüleri kaçırmak için sahte biniş kartı bastırmış.
Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye geliyor

ABD heyeti, Ankara'da görüşmelerde bulunacak.
Bayrama bitecek

Bayrama bitecek

​Ulaştırma Bakanı İstanbulluların beklediği tarihi açıkladı.
Tahliye edildi

Tahliye edildi

Hakan Atilla, 27 Mart 2017 New York'ta gözaltına alınmıştı.
Düzce'den acı haber

Düzce'den acı haber

​Selde kaybolan 7 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.
95 yıllık<br>şirket geri dönüyor

95 yıllık
şirket geri dönüyor

​Konkordatodan çıkış hazırlığına girdiğini açıkladı.

Katil nerede yargılanacak?

Katil nerede yargılanacak?

​Diplomatı şehit eden terörist Türkiye'ye iade edilecek mi?

İsrail için 'Bild'iriyor!

İsrail için 'Bild'iriyor!

Bild, İsrail şiddetine tepki gösteren Alman diplomatı hedef yaptı.
PKK'ya<br>bir darbe daha

PKK'ya
bir darbe daha

Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Her şey 4<br>bilezikle başladı

Her şey 4
bilezikle başladı

3 çocuk annesi yılda 1 milyon TL kazanıyor.
İlk binde <br>103 imam hatipli

İlk binde
103 imam hatipli

​YKS'de imam hatiplilerin başarısı dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.