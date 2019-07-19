İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Medya AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdurrahman Tığ görevinden ayrıldı.

2017 yılından bu yanan Medya AŞ Genel Müdürlüğü görevini sürdürmekte olan Tığ, şirket personeli ile vedalaşma sırasında yaptığı konuşmayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Medya AŞ’yi yüzde 100 büyüterek borçsuz bir şekilde devretmenin gururunu taşıdığını belirten Tığ, halefine görevinde başarılar diledi.

Tığ yaptığı konuşmada, "İstanbul'un ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, metroda, tramvayda, caddede, dijital ekranlarda, WEB ortamında yüzü ve sesi olan Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini 30.11.2017 tarihinden bu yana ifa ettim. Çalışma arkadaşlarımla birlikte şirketin kurumsallaşması ve gelişmesi anlamında çok sayıda güzel işe imza attık" ifadelerini kullandı.

Kısa süre zarfında, reorganizasyon çalışmaları, kurumsal kimlik çalışmaları ve kalite belgesi çalışmalarını tamamlayarak, bir yıl içerisinde şirket cirosunu arttırmayı başardıklarını belirten Tığ, "30 Haziran 2019 tarihi itibariyle vadesi gelmiş bir kuruş borcu olmayan, vergi, SGK borcu bulunmayan, piyasaya olan borçlarının üç katı alacağı olan bir şirket haline geldik" dedi.

Tığ, "Şahsıma İstanbul'a yönetici olarak hizmet etme imkanı tanıyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini icra eden Sayın Mevlüt Uysal’a, tüm yönetici arkadaşlarıma ve güzel işlerde benimle birlikte olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, minnetlerimi sunarım” diyerek konuşmasını noktaladı.

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