ABD’ye ‘üs’ resti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınması bahanesiyle ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması halinde buna İncirlik ve Kürecik üsleriyle cevap verecekleri mesajı verdi. Önce A Haber canlı yayınında, sonrasında Hırvat meslekdaşı Gordan Grliç Radman ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ABD Kongresi’nde Türkiye’ye karşı olumsuz havanın farkında olduklarını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’yi baskı altında tutmaya çalıştıklarını görüyoruz. Barış Pınarı Harekâtımızdan dolayı hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü kendi emellerine ulaşamadılar. F-35 ve S-400’lerle ilgili ABD ile devam eden süreçte Türkiye yapıcı yaklaşımlarda bulundu. Ama bir konu var ki, o da kırmızı çizgimiz: Biz egemenlik haklarımıza müdahale etmelerine izin vermiyoruz. Biz herkesle çalışmak istiyoruz ama bu tür dayatmayla bir yere varılamayacağını Kongre üyelerinin de anlaması gerekiyor.”

Nükleer silah kapasiteli İncirlik Üssü 1954 yılında, Kürecik Radar Üssü ise NATO üyeliği çerçevesinde 2011’de kuruldu. Bu iki tesis, bölgemizdeki Amerikan varlığının en önemli yapıtaşlarını oluşturuyor.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLÜR

“(ABD’den yaptırım kararı gelmesi halinde) Gündeme İncirlik de Kürecik de gelir, her şey gelir. Kötü senaryoyu varsayımlar üzerine konuşmak istemiyoruz. Kongrenin karar alması yetmez. Yönetimin alacağı karar önemlidir. CAATSA içinde 12 madde var. Yönetim hangisini seçecek? Türkiye aleyhine bir karar çıkarsa bu konuda Trump yönetiminin bunu uygulama konusunda yetkisi nedir? Bunlara bakmak lazım. Sonuçta en kötü senaryoyu düşünürsek milletimizin taleplerini de değerlendiririz, o zaman karar veririz. Tüm alternatifler değerlendirilir. (F35 alternatifinin ne olacağı) Rus pazarı olabilir, diğer alternatifler olabilir.”

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NÜKLEER BOMBA VAR

Bakan Çavuşoğlu’nun ABD’ye İncirlik mesajı Türkiye’deki askeri üsleri yeniden gündeme getirdi. ABD halen dünya genelinde 177 ülkede 800 üs/askeri tesisten yararlanıyor. Tesislerdeki personel sayısı 200 binin üzerinde. Bu üslerden 15’i Türkiye’de. Ancak bunlar arasında en kritik olanı Adana’daki İncirlik ve Malatya’daki Kürecik üsleri. 2 bine yakın ABD askerinin bulunduğu İncirlik, Pentagon’un bölgedeki ana üslerinden birisi. Ortadoğu’daki birçok operasyon İncirlik’ten yürütülüyor. Üste ayrıca Hiroşima’ya atılan bombadan 4 kat daha etkili nükleer bombalar mevcut. Malatya Kürecik’te de NATO’ya ait 1000 kilometre menzilli stratejik bir radar sistemi bulunuyor. Radarların üreticisi olarak Kürecik’teki tesis fiilen ABD’nin kontrolünde. Diyarbakır da ABD’nin konumlandığı önemli noktalardan. ABD’nin burada 1000’e yakın askeri, 3 silahlı helikopteri, 2 de silahlı ulaştırma uçağı bulunuyor.

Komisyondan geçti

ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, Türkiye’ye, Rusya’dan S-400 alması ve Suriye’deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etti. Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının eleştirildiği ve Suriye’deki askeri adımlarının “kabul edilemez” olarak nitelendirildiği tasarı, 4’e karşı 18 “evet” oyu ile kabul edildi. Oylanmak üzere bugün Senato Genel Kuruluna götürülmesi beklenen tasarı buradan da onay alırsa ABD Başkanı Donald Trump’ın önüne gelecek.

Yaptık yine yaparız

Milliyet Gazetesi

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Milliyet Gazetesi

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Cumhuriyet Gazetesi

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Beyazıt Karataş

Askeri uzmanlar, Türkiye’nin İncirlik’i kapatmasının ABD’ye ağır bir darbe olacağını ifade ediyor. İncirlik dahil Türkiye’nin birçok hava üssünde görev yapan emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Amerika’nın uygulayacağı herhangi bir ambargoya karşı en güzel karşılığın İncirlik Hava Üssü’nün ABD’nin kullanımına kapatılması olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bize yönelik herhangi bir ambargoya verilebilecek en güzel karşılık İncirlik’in kapatılmasıdır. 1975’te İncirlik de dahil ABD’nin üs ve tesisleri kapatıldı. Sadece nükleer silahların ihtiyaç halinde kullanımına izin verildi. O zaman bile İncirlik kapatılıyor. Bugün bunu yine yapabiliriz. Onun dışında Kürecik de ABD için çok önemli; NATO radarı olmasına rağmen Amerikalılar çalıştırıyor. NATO’dan ziyade İsrail’in güvenliği sağlanırken İran da izleniyor. İstenirse bu üsten Rusya da izlenebilir. Bu radar Amerikalılar için İsrail’in güvenliği açısından çok önemli.”

DİĞERLERİ DE KAPATIR

“İncirlik ABD için çok önemli. Orası olmazsa Erbil’e giderim, Katar’a giderim dese de burada 1950’lerden beri bir yatırımı var. İncirlik, ABD’deki üslerin standardında ve Afganistan’daki bir harekâta destek için yakıt ikmali yapılan yer. Stratejik konumu önemli. ABD için can alıcı bir yer olan İncirlik’in kısıtlanması durumunda oradaki uçaklardan atılabilen 50 adet nükleer bombanın da taşınması istenmelidir. Nükleer silahlar NATO kapsamında getirilerek ABD kullanımına verildi. Soğuk Savaş dönemi geçti, NATO’nun nükleer şemsiyesi altında getirilen nükleer silahları Yunanistan halkı istemedi. Almanya istememesine rağmen 20 adet var. Belçika, Hollanda’da 20’şer tane var. İtalya’da 40 adet, Türkiye’de de 50 adet bulunuyor. Amerika açtığı üsleri prestij olarak kullanıyor ve bulunduğu ülkeye baskı uyguluyor. Son 60 yılda biz ABD ile 24 büyük kriz yaşamışız, hayatımız kriz, F-35 olmasa başka bir şey olacak. Türkiye, ABD’nin haydutça davranışlarına boyun eğmeden yoluna devam etmeli. İncirlik’i kapatırsak ABD politik olarak büyük ölçüde etkilenir ve onlardan memnun olmayan diğer ülkeler de bu başkaldırışı takip edebilir.”

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Komisyondan geçti

ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, Türkiye’ye, Rusya’dan S-400 alması ve Suriye’deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etti. Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının eleştirildiği ve Suriye’deki askeri adımlarının “kabul edilemez” olarak nitelendirildiği tasarı, 4’e karşı 18 “evet” oyu ile kabul edildi. Oylanmak üzere bugün Senato Genel Kuruluna götürülmesi beklenen tasarı buradan da onay alırsa ABD Başkanı Donald Trump’ın önüne gelecek.

Kapalı üsleri darbeciler açtı

Türkiye, bundan tam 44 yıl önce de ABD’nin tehdit ve yaptırımlarına maruz kaldı. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın (1974) ardından Washington, Türk ekonomisini ve TSK’yı derinden etkileyen ambargo kararı aldı. Ankara’nın tüm çabalarına rağmen ABD yönetimi bir türlü ikna olmadı. 25 Temmuz 1975 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Türkiye’deki sayıları 21’i bulan bütün ABD üs ve tesislerine Türk bayrağı çekildi. Üslerdeki 5 bin asker/sivil personel ülkeden kovuldu. Bu kez ABD, üsleri geri almak için diplomasi atağı başlattı. Ancak Ankara kararından vazgeçmedi; 1978’de Amerikan Kongresi’nin ambargo kararını kaldırmasına rağmen Türkiye üsleri yeniden açmaya yanaşmadı. ABD’nin üslere dönmesi 12 Eylül darbesinin ardından oldu. Ülke yönetimine el koyan askeri cuntanın ilk icraatlarından biri, 18 Kasım 1980 tarihli kararnameyle üsleri yeniden açmak oldu.

Ateş gücünden yoksun kalır

Hasan Kundakçı

ABD’nin teröristleri açıkça desteklediğini ve Türkiye’nin de bu durumda elindeki kozu kullanacağını belirten dönemin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (e) Korgeneral Hasan Kundakçı, şunları söyledi: “Üslerin tamamını kapatmak en tabi hakkımız, daha önce de kapatılmıştı. Üsler kapatıldığında ABD’nin Ortadoğu’daki gücü kırılacaktır. Özellikle İncirlik’in kapatılması ABD’nin Ortadoğu’daki ateş gücünün azalması anlamına gelir. Etkinliği azalır. Ateş gücü hava kuvvetleriyle olur; üsler kapatılırsa ABD ateş gücünden yoksun kalır. Böylece hiçbir şey elde edemez. İran’la ilgili çıkışları sınırlanır. Doğu Akdeniz’deki etkinliği azalır. İsrail’in yanında Lübnan’a karşı hareketleri de azalır ve İsrail yalnız kalabilir. Üsleri kapatmak Türkiye için fırsat, ABD için ise güç kaybıdır.”şeklinde açıklama yaptı.