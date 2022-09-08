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EĞİTİM

ABET’ten MEF’in tüm mühendislik programlarına tam akreditasyon

MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin tüm programları ABD'nin Mühendislik ve Teknoloji Programları Akreditasyon Kurulu ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) tarafından 2018-2028 için akredite edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABET’ten MEF’in tüm mühendislik programlarına tam akreditasyon
Tüm mühendislik programlarına tam akreditasyon.

Amerika’daki Mühendislik ve Teknoloji Programları Akreditasyon Kurulu ABET MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi için akreditasyon sürecini tamamladı. ABET’in kararına göre MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği programları 2018-2028 yılları için tam akredite oldu.

MEF Üniversitesi 2014-15 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini aldığı yıl, akreditasyon için mezun vermiş olma şartını sağladığında, Amerika’nın ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon kurulu ABET’e başvurma kararı almıştı. Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelen başvuru süreci tam iki yıl sürdü. ABET heyeti MEF’in başvuru dosyasını iki yıl boyunca değerlendirdi, MEF Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrenci ve mezunlarıyla görüştü, MEF’in laboratuvar, öğrenci işleri ve bilgi işlem alt yapısını, ders programlarının içeriklerini, öğretim üyelerinin özgeçmişlerini, ders verme yöntemlerini ve kalite güvence sistemini inceledi. Değerlendirme sonrası MEF Üniversitesine iletilen sonuç raporunda en dikkat çekici detay olan tüm bölümler için “NO CONCERN, NO WEAKNESS, NO DEFICIENCY” yorumu, MEF Üniversitesi Mühendislik Programlarının kalitesini bir kez daha kanıtladı.

Akreditasyon süreci ile ilgili MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin “Kurulduğumuz andan bu yana uluslararası standartta eğitim veriyor, yükseköğretime getirdiğimiz yeniliklerle uluslararası düzeyde de takip ediliyoruz. Dünyanın en prestijli mühendislik akreditasyon kuruluşu olan ABET tarafından mühendislik fakültemizin tüm bölümlerinin 8 yıllık çok genç bir üniversite olarak “NO CONCERN, NO WEAKNESS, NO DEFICIENCY” yorumu ile 2018-2028 yılları için akredite edilmesi doğru yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtladı. ABET akreditasyonu ile üniversitemizin eğitim kalitesinin uluslararası standartlarda olduğu bağımsız bir kuruluş tarafından tescillendi. Bu önemli başarı başta MEF akademisyenlerinin, idari çalışma arkadaşlarımın, öğrenci ve mezunlarımızındır.” dedi.

Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fevzi Ünal, “Dünyanın birçok saygın üniversitesi, verdikleri mühendislik eğitiminin kalitesinin bağımsız ve uzman bir dış kuruluş tarafından değerlendirilmesi için ABET’e başvurmaktadır. ABET akreditasyonu, uluslararası tanınırlığın yanı sıra eğitim kalitesini de göstermektedir. Öğrencilerimize ve mezunlarımıza bu farkı yaşatmış olmaktan büyük gurur duyuyoruz.” dedi.

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