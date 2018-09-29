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Eski MHP'li vekil yangında mahsur kaldı

Acıbadem'de korkutan yangın: Eski vekil de mahsur kaldı

Üsküdar Acıbadem Mahallesi’nde bir apartmanın otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı apartmanda MHP eski milletvekili Mustafa Haykır da dairesinde mahsur kaldı.

Haber Merkezi IHA
mahsur kalan eski milletvekili ve ailesi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
mahsur kalan eski milletvekili ve ailesi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, 00.00 saatlerinde, Üsküdar Acıbadem Mahallesi Kardeş Sokak’ta bulunan beş katlı bir binanın kapalı otoparkında meydana geldi.

Apartmanın otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bazı araçlara da sirayet etti.

Otoparktan dumanların yükselmesi üzerine Çevrede ki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otoparkta duman tahliyesi yaptı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Eski milletvekili de mahsur kaldı

  • Otoparktan çıkan dumanlar kısa sürede tüm apartmanı sardı. Apartmanda bulunan vatandaşlar, kısa sürede tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21. dönem Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır da olduğu öğrenildi. Haykır, birinci katta ki dairesinde çocukları ve torunları ile mahsur kaldı. Haykır, torunlarını balkondan aşağıya polis ekiplerine teslim ettikten sonra, itfaiyenin merdiveni ile tahliye edildi. Haykır ve ailesinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken apartmanın otoparkı yoğun duman nedeni ile kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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