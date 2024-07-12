Acıları da gururları da çok büyük

FETÖ’nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın ailesinin acısı dinmiyor. Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Küplüce köyünde yaşayan anne Fatma ve baba Nebi Acar, evlerinin giriş katındaki odayı şehit oğullarının eşyaları, üniformaları, fotoğrafları, madalyaları, 15 Temmuz gecesine dair fotoğraf ve yazılarla donattı. Şehidin anısını yaşatmak ve 15 Temmuz gecesi yaşananları unutturmamak adına müze tarzında hazırlanan özel oda, ziyaretlere açık tutuluyor.

YERE GÖĞE SIĞDIRAMIYORUM

Şehidin babası Nebi Acar, 15 Temmuz'da şehit düşen oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Oğlunun bu vatan için can vermiş bir kahraman olduğunu vurgulayan Acar, "Şehidimi yere göre sığdıramıyorum. Ancak kalbime sığdırıyorum. Bu gururun tarifi olmaz, korkunç bir acı yaşadık ama bu gururu da yaşıyoruz. Makamların en yücesi. Böyle bir evladın babası olmak bize gurur veriyor" diye konuştu.

Mücadelemizi amansız bir şekilde sürdürüyoruz

Darbe girişiminin 8'inci yılı vesilesiyle Turkuvaz Medya Merkezi’nde "15 Temmuz Unutmadık Unutturmayacağız" programı düzenlendi. Programın açılışında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz'un hafızalardan asla silinmeyeceğine vurgu yaparak, "15 Temmuz öyle bir tarih ki, her birimizi duygudan duyguya sevk ediyor. Hüznün en derinini, öfkenin en büyüğünü ve inancın en kuvvetlisini yaşattı, yaşatıyor. Evet; 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. O kara günde; Türkiye'de emsali görülmemiş bir darbe girişimi yaşandı. Hem aziz milletimiz hem de bu salonda bulunan bizler; devletimize, bağımsızlığımıza ve milli irademize kasteden bir ihanet örgütünün alçakça kalkışmasına şahit olduk" ifadelerini kullandı.

9 BİN 738 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yerlikaya, 9 binin üzerinde şüphelinin gözaltına alındığını ifade ederek, "Bu amaçla; bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik 6 bin 25 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 9 bin 738 şüpheli gözaltına alındı. Bunların bin 697'si tutuklandı,2 bin 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Bütün terör örgütleriyle olduğu gibi, FETÖ'yle mücadelemizi de amansız bir şekilde sürdüreceğiz. Her kesim, herkes o gece şehirlerin meydanlarına koştu. Tankların önüne yattı. Bütün mermilerin, helikopterden, uçaktan yapılan korkutmalara ve bırakılan bombalara rağmen geri dönmeyi hiçbir şekilde düşünmediler. Çünkü biliyorlardı ki, bu hain darbe girişimini durdurmak, onları akamete uğratmak ve istikbaline, istiklaline sahip çıkmaları gerekti, biliyorlardı. Bunu başardık. Allah bir daha bize öyle bir ihanet gecesi yaşatmasın" dedi.











