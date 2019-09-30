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POLİTİKA

Acımız bir adımız bir

İstanbul’daki sarsıntının ardından depreme yönelik önlemleri masaya yatıran MHP’de kapsamlı bir rapor hazırlanıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, AFAD toplantısına çağrılmadığını iddia eden İBB Başkanı İmamoğlu’nu eleştirdi: “Depremin partisi var mı? Acımız bir, adımız bir. Felaketlere beraber direneceğiz.

Talha Menteş Yeni Şafak
MHP deprem için toplandı
MHP deprem için toplandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’daki deprem nedeniyle saha araştırması yapılması için MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu ile bölge MYK ve MDK üyelerini görevlendirdi. Bu kapsamda MHP Pendik İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde dün bir toplantı düzenlendi. Burada konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, deprem kuşağındaki Türkiye'nin bu gerçekle yaşamak ve depreme karşı hazırlık yapmak zorunda olduğunu vurguladı. "Deprem büyük bir felakettir. Depreme karşı önleyici tavrımızı gösterelim, hazırlanalım, depreme karşı binalarımızı güçlendirelim, gerisi Allah'a kalmış. Deprem demek beka konusunda tehdit demek, ekonomiye, asayişe, huzura, güvenliğimize tehdit demektir" diyen Yönter, hükümetin depreme karşı önlemler kapsamında yapacağı çalışmalara destek vereceklerini bildirdi.

SABAH BAŞKA AKŞAM BAŞKA

İstanbul'daki 5,8'lik sarsıntının ardından Ekrem İmamoğlu'nun AFAD toplantısına davet edilmediği iddialarıyla ilgili de Yönter, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İstanbul Valiliği açıkladı. İBB Başkanı toplantıya davet edildi. Toplantıda ne konuşulacak, İstanbul'daki deprem 5,8 şiddetinde ve muhtemel büyük İstanbul depremi. Değerlendirmeler yapılacak, analiz edilecek vesaire. İBB Başkanı 'çağrılmadık' diyor ama genel sekreter yardımcısını gönderiyor. Vali açıklama yapıyor, 'Biz davet ettik' diyor. Daha sonra CHP çark ediyor. Sabah başka, akşam başka. Sürekli U dönüşü" değerlendirmesi yaptı.

Bir felaketin hepimizi ilgilendirdiğine vurgu yapan Yönter, "Depremin partisi var mı? Felaketin ideolojik görüşü var mı? Biz, 'Acımız bir, adımız bir. Birlikte milletiz, birlikte Türk milletiyiz' diyoruz. 'Beraberce felaketlere karşı direneceğiz' diyoruz. 'Buna karşı hazırlık yapacağız' diyoruz. Hâlâ CHP'li belediye başkanı 'Beni çağırmadılar' diyor. Parti yönetimi arka arkaya açıklama yapıyor, hakaret ediyor. Gürsel Tekin bunlardan bir tanesi. İhanetin içerisinde olanlara karşı Türk milletinin muktedir gücüyle karşı duruyoruz, tavır alıyoruz. İstanbul kapsamında söyleyecek olursak, biz depremi çok ciddiye alıyoruz, almak zorundayız. Üzerimize ne düşüyorsa bunu yapma konusunda kararlıyız" şeklinde konuştu.

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RAPOR HAZIRLANACAK

İstanbul'da depremden zarar gören binaların durumunu yerinde inceleyecek olan MHP'li genel başkan yardımcıları, incelemeler sonucunda İstanbul'un depreme hazır olup olmadığına yönelik rapor hazırlayarak bunu MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sunacak. Öte yandan, İstanbul'daki depremler nedeniyle ertelenen partinin yetkili kurulları, milletvekilleri ve il başkanlarıyla gerçekleştirilecek toplantının ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor. MHP, kasım ayı içerisinde de belediye başkanlarıyla kampa girecek. Partinin çalışma temposu 1 Ekim'de TBMM'nin açılmasıyla artacak.

Bu CHP mi İstanbul için çalışacak?

  • İzzet Ulvi Yönter (ortada)
  • CHP'nin Tarabya'da önceki gün yaptığı ve "Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon yapmasın. Güvenli bölgeye karşıyız" mesajlarının öne çıktığı skandal 'Suriye' konulu toplantıyı da yorumlayan MHP'li İzzet Ulvi Yönter, şunları söyledi: "Elimizi vicdanımıza koyalım. PKK'ya 'barış gücü' diyen bir Amerikalı, CHP'nin Suriye konferansında konuşturuldu. Ve buna kimse de 'Sus ne diyorsun?' diye itiraz etmedi. Bu CHP mi İstanbul'da muhtemel depreme hazırlık yapacak? Evet, PKK'ya 'barış gücü' dedi ABD'li bir kadın. PKK ile görüşülmesini istedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, açılış konuşmasını yaptı. İdlib'deki El Kaide ve türevlerinden, terör örgütlerinden bahsetti. Ancak ağzına PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi almadı. Çünkü CHP'ye göre PYD, YPG 'vatanlarını savunan' örgüt. Milletimizin takdirine bırakıyoruz bunu."

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