Adalet Bakanı Gül açıkladı: Cezaevi personeli eve gitmeyecek

Salgın riskinin ilk gününden bu yana adliyeler, ceza infaz kurumları, noterler ve bakanlığın sorumluluk alanındaki birçok kurumda alınan tedbirleri titizlikle sürdürdüklerini dile getiren Gül’ün duyurduğu yeni tedbirler şöyle:

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

 Cezaevlerindeki ziyaretler, nakiller, aile görüşme odalarıyla ilgili alınan tedbirler iki hafta daha uzatıldı. Tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla görüntülü görüşme yapabilmesi için mevzuat altyapısı tamamlandı, teknik çalışmalar başladı.

 Cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak. Bu konuda kamuya ait yurt, misafirhane, eğitim merkezi gibi sosyal tesislerden yararlanılması için yerel düzeyde görüşmeler başlatıldı.

YARGIDA YENİ TEDBİRLER

 Tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması, zamanaşımına az bir süre kalmış ve diğer acele işler haricinde tüm duruşmalar 30 Nisan’a kadar ertelendi. Konunun ayrıntılarını, erteleme süresini, yargı mensuplarının nöbet işlerini ve diğer tedbirleri HSK dün yargı teşkilatına duyurdu.

 Avukatların CMK ödemeleri, 6 Nisan itibarıyla tümüyle yapılmış olacak. Aynı tarih itibariyle beraat dosyalarında vekalet ücretleri de büyük ölçüde ödemeye hazır hale getirilecek.

ADLİ HİZMETLER DURMADI

Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilirken, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikayetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam ettiği vurgulandı: “Mağduriyeti, şikayeti olan vatandaşlar için adaletin kapısı kapatılmamıştır. Salgın dolayısıyla ortaya çıkan sıradışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır. Cumhuriyet Başsavcılıkları, toplumun ortak hukuku, huzuru ve menfaatini korumak için son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlattı.”