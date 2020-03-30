Adalet Bakanı Gül açıkladı: Cezaevi personelleri izole edilen yerlerde kalacak Adalet Bakanı Gül açıkladı: Cezaevi personelleri izole edilen yerlerde kalacak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak" dedi. Gül, 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ve acil olmayan tüm işlerin ertelendiğini açıkladı.

Haber Merkezi 30 Mart 2020, 12:45 Son Güncelleme: 30 Mart 2020, 13:18 AA