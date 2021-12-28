Adalet Bakanı Gül: Sorunları çöze çöze yolumuza devam edeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi ziyaret için gittiği İzmir'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere seslenen Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 19 yıldır ülkeyi daha fazla büyütmek için çalıştıklarını belirtti.

Gül, Türkiye’nin, birtakım senaryolarla gelecek tayin edilen ve üzerinde oyun kurulan bir ülke olmadığını ve oyun kurucu bir ülke olduğunu bütün dünyaya gösterdiğini ifade etti.

AK Parti’nin sahada da masada da en güçlü şekilde bulunduğunu ifade eden Gül, Türkiye’nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

"Erdoğan gitsin diye düşünenler bunu rüyasında görecek"

2023'e büyük ve güçlü Türkiye olarak gidildiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

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"Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için yolumuza devam ediyoruz. Muhalefetin vizyonunu hepiniz biliyorsunuz. Demokrasiler için en büyük kazanım, kurumlardan biri muhalefettir. Türkiye'de maalesef bir muhalefet sorunu yaşıyoruz. Laf üzerine laf koyan, bir projesi ve vizyonu olmayan, 'Tayyip Erdoğan gitsin de ülke ne olursa olsun'dan başka bir vaadi olmayan bir muhalefet görüyoruz. 'Türkiye için ne düşünüyorsun?', 'Tayyip Erdoğan gitsin.' 'Türkiye için vizyonun ne?', 'AK Parti gitsin.' Milletle bütünleşmiş, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 2023’te de olacak, Türkiye’nin yeni yüzyılında da olacak, Tayyip Erdoğan gitsin diye düşünenler bunu rüyasında görecek."

Bakan Gül, büyük ve güçlü Türkiye’yi hedeflediklerini, bunu da milletle gerçekleştireceklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

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"Türkiye'nin bütün meselelerini, sorunlarını bilen bir Hükümetimiz, Genel Başkan'ımız, Cumhurbaşkanı'mız var. Bu konuları, sorunları da adım adım çöze çöze yolumuza devam edeceğiz. Çalışanlarımızın, işçilerimizin, memurlarımızın, çiftçimizin, bütün toplum kesiminin hangi meselesi varsa Hükümetimiz, bunları 19 yıl nasıl çözdüyse, mevcut sorunların da farkında. Bu sorunları da çöze çöze yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'yi büyütmeye devam ediyoruz."

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"84 milyonun partisiyiz, 84 milyonun hükümetiyiz"

AK Parti Hükümetinin kendisine oy versin vermesin herkesin hükümeti olduğunu vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Biz bir kesimin, bir etnik grubun, bir bölgenin değil, 84 milyonun partisiyiz, 84 milyonun hükümetiyiz. Bütün vatandaşlarımıza düşüncesi, siyaseti, yaşam tarzı, inanışı, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun 'Bu insandır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, benim başımın üstündedir.' anlayışıyla, bütün vatandaşlarımızı birinci sınıf gören bir anlayışla çalışmalarımızı yapıyoruz. Memleket ve ülke sevdalısı olarak siyaset yapıyoruz."

Bakan Gül, milletin iradesinden başka güç tanımadıklarını aktararak başka hiçbir güce boyun eğmeyeceklerini kaydetti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli de Bakan Gül’ün sıkışık zamanına rağmen teşkilatı unutmayarak onlara koştuğunu ifade etti.

Gül’e ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri de eşlik etti.

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