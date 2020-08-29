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POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Barosu'na sert tepki: Kabul edilemez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı içerisinde yürüttüğü faaliyetler konusunda, "Doğu Akdeniz meselesi öncelikli olarak üzerinde durduğumuz konu. Bu ülkenin verilecek hiçbir çakıl taşı olmadığı gibi, mavi vatanda da verilecek bir damla suyumuz yoktur. Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir." ifadelerini kullandı. Ayrıca cezaevinde eylemde ölen DHKP-C'li Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu'nun binasına asılmasına tepki gösteren Gül, "Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez." dedi.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Nizip ilçe kongresinin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yeni adli yılın 1 Eylül itibarıyla başlayacağını hatırlatan Gül, adli yılda çok önemli yeniliklerin olacağını ifade etti.

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"Yeni adli yıl için salgına karşı tüm önlemler alındı"

Yeni adli yılın ülke ve yargı camiası için hayırlı olmasını dileyen Gül, şöyle konuştu: "Tüm tedbirler ve hazırlıklar, hem başsavcılarımız hem de komisyon başkanlarımız faaliyetiyle alındı. Hem pandemiyle etkin mücadele devam edecek hem de adalet hizmetleri ve kamu hizmetleri aksamayacak. Bu konuda her türlü hazırlıklar yapıldı. Hijyen ve diğer tedbirler gözden geçirildi. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile de görüşmeler yaptık. Bu hususta vatandaşlarımızın, avukatlarımızın ve çalışanlarımızın adliyelerde sağlıklı şekilde çalışması için hazırlıklar yapıldı. Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı."

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DHKP-C'li Timtik'in Savcı Kiraz şehit edilmeden 20 gün önce "Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz" dediği ortaya çıktı
Cezaevinde başlattığı eylem sonucu ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Timtik'in, 11 Mart 2015 tarihinde katıldığı TV yayınında 'Berkin Elvan'ın hesabı sorulacak. Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu sözlerden 20 gün sonra, 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, Berkin Elvan dosyasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit etti. Terörist Timtik'in ölümüyle ilgili CHP'li ve HDP'li çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı.

"e-duruşma uygulamasını yaygınlaştıracağız"

Yeni dönemde hayata geçirilecek çalışmalara da değinen Bakan Gül, şöyle devam etti: "Yeni dönemde e-duruşma uygulamasını bu dönemde yaygınlaştıracağız. Asliye cezalarda savcılar yaklaşık 10 yıldır yoktu. Hakim var, avukat var, yargılama var, yani savunma makamı var ama iddia makamı yoktu. 1 Eylül itibarıyla savcılarımız da orada olacak. Daha adil yargılama anlamında çok önemli bir gelişme olacak. Bu da ülkemiz yargı camiası adına, adalet adına çok önemli bir gelişme olacak. Bildiğiniz gibi Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni hazırlamıştık ve bu konuda önemli adımlar atıldı ama yeni adli yılda bu anlamda önemli gelişmeler yaşanacak."

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"Hiç kimse veya kurum hukukun üstünde değildir"

Bakan Gül, İstanbul Barosu'nun astığı fotoğrafla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu: "Yargının yegane ideolojisi adalettir. Barolar da bir hukuk kurumudur. Barolar için de temel ve yegane ideolojinin adalet ve hukuk olması gerekir. Yargının sac ayaklarından birisi savunmadır. Onurlu savunma cübbesini giyen avukatlar bu yargının bir parçasıdır. Bu durumda baroların illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez. Başta onurlu cübbesini giymiş avukat arkadaşlarımızın bu tür tutum ve davranışı kabul etmeyeceklerine ben de bir avukat olarak inanıyorum. Hiç kimse veya kurum hukukun üstünde değildir. Türkiye hukuk sistemidir. Hukuk sisteminin vermiş olduğu karar aleyhinize de lehinize de olsa isteseniz de istemeseniz de saygılı olmak gerekir. Türkiye'nin hukuk sisteminin üzerinde hiçbir güç yoktur."

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Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor.


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