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Adalet Bakanı Tunç: Kars'taki kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Kars'ta otobüs şarampole devrildi, 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gerekli adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

13:24 . 30/07/2023 Pazar
AA
Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Bursa-Kars seferini yapan Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 metre düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.

Vali Öksüz'den açıklama

Kars Valisi Türker Öksüz, yaptığı açıklamada, kazada 7 kişinin öldüğünü, 22 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Öksüz, yaralıların tedavilerinin Erzurum ve Kars'taki hastanelerde sürdüğünü ifade etti.

'Adli soruşturma başlatıldı'

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, Kars'ta yolcu otobüsünün seyir halindeyken şarampole devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin paylaşımda bulundu.
Tunç, şunları kaydetti:
"Kars'ta meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Kaza ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Aziz milletimizin başı sağ olsun."


#Kars
#KAZA
#otobüs
#viyadük
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