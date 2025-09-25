Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: “İsrail’e devlet bile denemez, soykırım suçu işleyen bir yapı var”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasını “insanlığın vicdanı” olarak niteledi. Tunç, “İsrail’e devlet bile denemez, soykırım suçu işleyen bir yapı var” dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Bağcılar’da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki hitabına dikkat çekti. Tunç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler’de bütün insanlığın vicdanı ve sesi oldu” dedi.
DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadın ve çocukların katledilmesine karşı sessiz kalınamayacağını vurguladığını hatırlatan Tunç, “Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Dünya 5’ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür’ diyerek uluslararası sistemin revizyona tabi tutulması gerektiğini açıkça ortaya koydu” diye konuştu.
İSRAİL'E DEVLET DENEMEZ
İsrail’in yıllardır uluslararası hukuku yok sayan işgalci bir politika izlediğini belirten Adalet Bakanı, “100 yıldır BM kararlarını tanımayan, Filistinlilerin topraklarını işgal eden ve iki yıldır soykırım suçu işleyen bir yapı var. Aslında ona devlet demek bile zor. Terör ve soykırım suçu işleyen bir örgüt yapısı söz konusu” ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANIMIZ, VİCDANIN SESİ OLDU
Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya liderlerine adalet çağrısı yaptığını vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız insanlığın vicdanını gösterdi ve adaletin sesi oldu. Biz de hakkaniyeti, adaleti ve mazlumların hakkını savunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz” dedi.