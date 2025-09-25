Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: “İsrail’e devlet bile denemez, soykırım suçu işleyen bir yapı var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadın ve çocukların katledilmesine karşı sessiz kalınamayacağını vurguladığını hatırlatan Tunç, “Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Dünya 5’ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür’ diyerek uluslararası sistemin revizyona tabi tutulması gerektiğini açıkça ortaya koydu” diye konuştu.

İsrail’in yıllardır uluslararası hukuku yok sayan işgalci bir politika izlediğini belirten Adalet Bakanı, “100 yıldır BM kararlarını tanımayan, Filistinlilerin topraklarını işgal eden ve iki yıldır soykırım suçu işleyen bir yapı var. Aslında ona devlet demek bile zor. Terör ve soykırım suçu işleyen bir örgüt yapısı söz konusu” ifadelerini kullandı.