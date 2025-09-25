AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin'in tanınması Netanyahu'ya en güçlü cevap

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair düzenlenen basın toplantısında konuştu. "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle hepimizin gördüğü gibi dünyanın en önemli gündemi Gazze" diyen Çelik, "Katil Netanyahu ve şebekesinin durdurulması için bir inisiyatif oluşturulması gerekiyor. Netanyahu mutlaka cezalandırılmalıdır" diye konuştu. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özel'in önce CHP'yi yönetmesini söyleyen Çelik, "Sonrasında uluslararası politikayla uğraşırsınız. Siyasi misyoner gibi davranıyorsunuz" dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle hepimizin gördüğü gibi dünyanın en önemli gündemi Gazze konusundaki gelişmeler. Buna da tabii iki yönlü bir yandan yüreğimizi kanatan Netanyahu hükümetinin katliamları, soykırım siyaseti bütün acımasızlığıyla insanlık tarihinin görmediği bir zulümle devam ediyor. Kuşkusuz artık kuruluşların kabul ettiği gibi bütün bu meseleye mesafeli yaklaşanların bile kabul ettiği gibi açık bir soykırım suçudur insanlığa karşı.
"Netanyahu mutlaka cezalandırılmalı"
Bu durumun ortaya koyduğu tablo şunu gösteriyor: Netanyahu adlı katil ve şebekesinin durdurulması için çok yönlü bir inisiyatif oluşturulmalıdır. Aksi takdirde insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım suçları maalesef artarak devam edecektir.
Bugün Filistin Devleti’nin tanınmasına yönelik büyük devletlerin attığı adımlar ve ortaya koydukları irade önemlidir. Burada “büyük devlet” derken gayri safi milli hasıla, güçlü ekonomi veya büyük orduyu kastetmiyorum; Avrupa Birliği ya da NATO üyesi devletleri de kastetmiyorum. “Büyük devlet”ten kastım, insanlığı öncelikleyen devletlerdir.
"CHP siyasi misyoner gibi davranıyor"
Cumhurbaşkanımızın yaptığı faaliyetlerin dünya tarafından ne kadar dikkatle izlendiğini görüyoruz. Küresel ve bölgesel barışın hayata geçirilmesi için sözü en çok dikkate alınanların başında Cumhurbaşkanımız gelmektedir.
Yabancı siyasetçilerin kıskanarak bir takım eleştirilerini anlıyoruz. CHP adına konuşan ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların siyasi misyoner gibi davranarak Cumhurbaşkanımız aleyhine biri bir söz söylese onu esas alıp siyasi uydu gibi davranarak çarpık bir yaklaşım üretmeye çalışmaları.
Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden verdiği mesajları önce eleştiriyorlar, sonra sayın Özel, "Cumhurbaşkanı şunu şunu söylerse ben de nu gidip havalimanında karşılarım" diyor. Önce yapması gereken iş, CHP'yi yönetmesidir. Mavi Vatan'da, Akdeniz'de, Libya'daki meselelerde sınıfta kalmış bir ülkesiniz. Sonra diyorsunuz ki dış politikada bu yapılmalı, şu yapılmalı.