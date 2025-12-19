Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Tunç sanal bahisin vatandaşların geleceğini tehdit ettiğini vurguladı. Bakan Tunç ayrıca "Hesaba hemen el konulmasıyla ilgili düzenleme var" dedi. Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye sürecinin de ilerlediğini kaydederken "Sabotajlara dikkat edip sağduyulu bir şekilde çalışmalıyız" ifadelerini kullandı. Rojin Kabaiş'in telefonunun İspanya'da incelendiğini söyleyen Bakan Tunç telefonda 10 haneli bir şifrenin olduğunu söyledi.
