Adalet Bakanlığı: 40 dilde 519 bin 347 adli sicil belgesi verildi

E-Devlet'ten 40 dilde adli sicil belgesi alınabiliyor.
Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,
cumhuriyet başsavcılıkları nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden verilen adli sicil belgesi 40 dilde alınabiliyor
. İlk olarak
İngilizce, Fransızca, Almanca
ve
İtalyanc
a olmak üzere 4 dilde verilen sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle
İspanyolca, Felemenkçe, Danca
ve
Portekizce
dillerinde de verilmesi sağlanmıştı.
40 dilde veriliyor
40 dilde veriliyor
Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek, yenilenen Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi’nde (ASBS)
Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça
ve
Arapça
dillerinden olmak üzere toplam 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmekteydi. 2022 yılında
Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe
ve
Türkmence
dilleri olmak üzere toplam 9 yabancı dilde daha adli sicil belgesi verilmesi hizmetinin başlamasıyla adli sicil belgesi verilen dil sayısı 28’e yükselmişti.
Bu yılın mayıs ayı itibariyle Karadağca, Lehçe, Macarca, İsveççe, Fince, Çekçe, Yunanca, Hintçe, Bengalce, İbranice, Malayca ve Bahasa Endonezyaca olmak üzere toplam 12 yeni yabancı dil daha eklendi. Böylece adli sicil belgesi verilen dil sayısı 40’a yükselmiş oldu.
En çok İngilizce alındı
En çok İngilizce alındı
Bu yıl 1 Ocak’tan eylül ayına kadar geçen süre boyunca
40 yabancı dilde 519 bin 347 adli sicil belgesi verildi. En çok 272 bin 179 ile İngilizce alınan adli sicil belgesi, 60 bin 36 Almanca ve 23 bin 833 Fransızca dillerinde alındı.
Bakanlık, ayrıca
Darice, Farsça
ve
Urduca
dillerinde de adli sicil belgesi verilmesi hizmetine yönelik teknik çalışmaları sürdürüyor.
#Adalet Bakanlığı
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1 hour ago