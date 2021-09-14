Cezaevindeki çocuklara yeni ‘ödül yönetmeliği’

Adalet Bakanlığı, yayımladığı yeni yönetmelikle cezaevindeki çocuklara yeni ödüller verileceğini açıkladı. Yeni düzenlemeye göre çocukların kardeşleriyle görüşmeleri kolaylaştırıldı. Çocukların iki ayda bir kez yapabildikleri 24 saate varan nezaretsiz yakın görüşmeler ayda bire indirildi.

Yeni düzenlemeyle getirilen diğer ödüller şöyle:

- Çocuk hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen tören veya anma günü ya da doğum günlerinde çocukların ailelerinin de etkinliklere katılması sağlanabilecek.

- Çocukların yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı özel izinler yerine kurum idaresinin uygun gördüğü gün kadar eğitimevinin bulunduğu il sınırları içinde gündüzleri iznini geçirmesi ve gece eğitimevinde kalması imkânı verilebilecek.

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- Çocuk eğitimevinde kalan hükümlünün hafta sonunda bir gün, kurum idaresinin uygun gördüğü süre kadar, kurum dışına çıkmasına izin verilebilecek.

- Çocuk eğitimevinde kalan hükümlü, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı veya gençlik merkezi gibi imkânlarından yararlandırılabilecek.

- Çocuk hükümlü ve tutuklulara, en geç ayda bir kez olmak üzere, üç saatten yirmi dört saate kadar ana veya babasıyla veya vasisi ile ya da ana veya babasıyla birlikte kardeşiyle kurum ya da eklentilerinde kurumun bu tür ziyaretler için ayrılan bölümünde ve personelin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi ödülü verilebilecek. Bu uygulama bugüne kadar iki ayda bir kez yapılıyordu.

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Adalet Bakanlığı yayımladığı ayrı bir yönetmelikle diğer hükümlüler için de yeni düzenlemeler getirdi.

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ENGELLİLERE AÇIK GÖRÜŞ

Sağlık kurulu raporu ile engelli olduğu tespit edilen ziyaretçi ya da hükümlü ve tutuklunun engel durumunun kapalı görüş yapmasına uygun olmaması halinde idare ve gözlem kurulu kararı ile kapalı görüş, açık görüş şeklinde yaptırılabilecek.

OKUYAN ÇOCUĞU OLANA HAFTA SONU GÖRÜŞ

Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören çocuğu bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaretleri, personel durumu, kurum güvenliği ve kapasitesi göz önünde bulundurularak idare ve gözlem kurulu kararıyla hafta sonu da yaptırılabilir.