Adalet Divanı'na soykırımla cevap

Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD), İsrail'in Filistin topraklarını işgaline ilişkin duruşmalarda Türkiye sunumunu yaptı. Türkiye, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs’teki eylemlerine karşı argümanlarını sundu. Duruşmaların ardından hâkimler, tavsiye niteliğindeki görüşlerini birkaç ay müzakere ederek bildirmesi bekleniyor. Geçmişte İsrail'in görmezden geldiği bu görüşlerin, siyasi baskıyı artırması bekleniyor.

ULUSLARARASI HUKUK İHLALİ

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı iddiasıyla 29 Aralık'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı davadan farklı olan bu davaya ilişkin mahkeme, İsrail'in 26 Şubat'a kadar Gazze'de soykırım eylemlerini önlemek için tüm önlemleri alması gerektiğine karar vermişti. Bu hafta başı başlayan davalarda, Gazze'deki savaşın dışında İsrail'in Filistin topraklarıyla ilgili yaklaşımını bağlayan ihlallerle ilgili. Divandaki jüri üyeleri, duruşmalarda sunumları dinleyerek, yazılı görüş yayımlayacak.

DÜNYA İZLİYOR

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel “İsrail, Gazze'de soykırımı engelleme önlemlerine ilişkin UAD'nin talep ettiği raporu sundu. Mahkeme bu raporu değerlendirerek, ekstra bir karar alınması gerekiyorsa ihtiyati tedbir anlamında onunla ilgili bir adım atabilir. Eğer rapordakiler uygulanmadıysa bu BM Güvenlik Konseyi’ne taşınabilir" dedi. Karayel, dünyanın takip ettiği sürece başka ülkelerin de dahil olduğunu anlattı.

ZULMÜN MERKEZİ OLDU

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, "İsrail hem Filistinliler hem de İslam dünyası için zulmün ve istikrarsızlığın merkezi oldu" dedi. 43 ülke ve 3 birliğin sunum yaptığı duruşmaya işaret eden Yüksel, sürecin yakından takip edileceğini vurguladı.







