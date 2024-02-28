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Adalet Divanı'na soykırımla cevap

İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın istediği raporu sunduğunu belirten Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, "Rapordakiler uygulanmazsa, dava BM'ye taşınabilir" dedi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:19 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İsmail Karayel, Cüneyt Yüksel.
İsmail Karayel, Cüneyt Yüksel.

Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD), İsrail'in Filistin topraklarını işgaline ilişkin duruşmalarda Türkiye sunumunu yaptı. Türkiye, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs’teki eylemlerine karşı argümanlarını sundu. Duruşmaların ardından hâkimler, tavsiye niteliğindeki görüşlerini birkaç ay müzakere ederek bildirmesi bekleniyor. Geçmişte İsrail'in görmezden geldiği bu görüşlerin, siyasi baskıyı artırması bekleniyor.

ULUSLARARASI HUKUK İHLALİ

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı iddiasıyla 29 Aralık'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı davadan farklı olan bu davaya ilişkin mahkeme, İsrail'in 26 Şubat'a kadar Gazze'de soykırım eylemlerini önlemek için tüm önlemleri alması gerektiğine karar vermişti. Bu hafta başı başlayan davalarda, Gazze'deki savaşın dışında İsrail'in Filistin topraklarıyla ilgili yaklaşımını bağlayan ihlallerle ilgili. Divandaki jüri üyeleri, duruşmalarda sunumları dinleyerek, yazılı görüş yayımlayacak.

DÜNYA İZLİYOR

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel “İsrail, Gazze'de soykırımı engelleme önlemlerine ilişkin UAD'nin talep ettiği raporu sundu. Mahkeme bu raporu değerlendirerek, ekstra bir karar alınması gerekiyorsa ihtiyati tedbir anlamında onunla ilgili bir adım atabilir. Eğer rapordakiler uygulanmadıysa bu BM Güvenlik Konseyi’ne taşınabilir" dedi. Karayel, dünyanın takip ettiği sürece başka ülkelerin de dahil olduğunu anlattı.

ZULMÜN MERKEZİ OLDU

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, "İsrail hem Filistinliler hem de İslam dünyası için zulmün ve istikrarsızlığın merkezi oldu" dedi. 43 ülke ve 3 birliğin sunum yaptığı duruşmaya işaret eden Yüksel, sürecin yakından takip edileceğini vurguladı.


Güney Afrika Gazze'yi savunmanın bedelini ödeyecek mi? Süleyman Seyfi Öğün: ABD'de yaptırım için yasa tasarısı sunuldu
Güney Afrika Gazze'yi savunmanın bedelini ödeyecek mi? Süleyman Seyfi Öğün: ABD'de yaptırım için yasa tasarısı sunuldu

tvnet'te Nedret Ersanel'in moderatörlüğünde ekranlara gelen ve Türkiye ile dünya gündemini masaya yatıran Akıl Odası programında bu hafta, Gazze'yi savunan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı (UAD) hamlesi ele alındı. Gazze'de soykırım saldırıları gerçekleştiren terör devleti İsrail aleyhinde UAD'de soykırım davası başlatan Güney Afrika, tüm dünyada farkındalık oluşturarak katillerin yargılanmasını da sağladı. Prof. Dr. Erhan Çağrı ve Yazar ve Gazeteci Avni Özgürel ile programın konukları arasında yer alan Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Güney Afrika'nın UAD hamlesini değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın MOSSAD'dan tehditler aldığı yönündeki açıklamasını hatırlatan ve "Güney Afrika Gazze'yi savunmanın bedelini ödeyecek mi?" sorusuna cevap veren Öğün, "ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratlar Güney Afrika'ya yaptırım uygulamak için yasa tasarısı sundular." dedi.


#Lahey
#Uluslararası Adalet Divanı
#İsrail
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