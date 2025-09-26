Yeni Şafak
Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsünde yangın paniği

21:2026/09/2025, Cuma
IHA
Adana Büyükşehir Belediyesi
Adana Büyükşehir Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesine ait yolcu taşıyan otobüsün motor kısmında yükselen dumanlarla yolcular büyük panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yönlendirilmesiyle söndürülen yangında yaralanan olmadı.

Adana Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünde seyir halindeyken çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanları fark eden yolcular kısa sürede tahliye edildi.


Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu taşıyan belediye otobüsünün motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Aracın içi kısa sürede yoğun dumanla kaplanınca yolcular büyük panik yaşadı. Can havliyle kapılara yönelen yolcular kendilerini dışarı atarak araçtan uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Otobüsün motor bölümünde maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



