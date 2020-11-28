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Gündem Polisi bile şaşkına çevirdiler Adanada düdüklü tencereyle sahte içki yaptılar
ADANA

Adana haberleri: Düdüklü tencereyle sahte içki yaptılar

Polisi bile şaşkına çevirdiler: Adana'da düdüklü tencereyle sahte içki yaptılar

Adana polisinin yaptığı operasyonda düdükle tencere ile damıtılarak yapılan 460 litre sahte içki ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Merkezi İHA
Şüpheliler suç üzerinde yakalandı.
Şüpheliler suç üzerinde yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretiminin engellenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında bir evde ve iş yerinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

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Polisi bile şaşkına çevirdiler

Polis, imalathaneye dönüştürüldüğü belirlenen bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada polisi bile şaşkına çeviren bir olayla karşılaşıldı. Zanlıların düdüklü tencere kullanarak damıtma yapıp, satışa hazır halde 460 litre sahte içki yaptıkları belirlendi.

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Serbest bırakıldılar

Polis, diğer yerlerde yaptığı aramalarda ise içki yapımında kullanılan bir litre viski kiti, bir buçuk kilogram sekarin maddesi, 50 mililitre gıda boyası, 50 adet boş içki şişesi, 2 alkol metre, bir adet bir litrelik alkol ölçüm aparatı ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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