Adana merkezli 16 ilde 'Kuyu-37' operasyonu: 282 zanlı adliyede

Zanlıların adliyeye sevki sırasında bir polis helikopteri de havadan gözetleme yaptı.

Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ticareti, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, suç üstlenme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme ve kasıtlı olarak kamu malına zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Operasyon kapsamında 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirilmiş, ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konulmuştu.