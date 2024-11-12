Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Danimarka'ya büyük çaplı kokain kaçakçılığı yapan ve suç ortaklarıyla birlikte bu ülkeye uyuşturucu madde soktuğu belirlenen Mike Gerner Larsen, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Danimarka’ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka’ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız
İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması sosyal medya hesabından duyuruldu: