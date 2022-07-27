Adana uçağında Azer Bülbül anonsu: Sosyal medyada viral oldu

Adana uçağında pilottan Azer Bülbül anonsu: Sesi güzel olan varsa o söylesin

İstanbul-Adana seferini yapan uçağın kaptan pilotu Fatih Temiz'in uçak içi anonsunda Azer Bülbül'ün seslendirdiği şarkının sözleri sosyal medyada ilgi gördü. Temiz anonsunda, 'Azer Bülbül'ün şarkısında olduğu gibi efendim, Yandık sevda ocağında, hep gül olsun kucağında, bu şehrin her sokağında, aşkımızın izi kaldı, çoğu bitti azı kaldı.' Efendim sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef, sesi güzel olan biri varsa o söylesin.' dedi.