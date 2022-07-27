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ADANA AKTÜEL

Adana uçağında Azer Bülbül anonsu: Sosyal medyada viral oldu

Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Adana seferini yapan uçağın kaptan pilotu Fatih Temiz'in uçak içi anonsunda Azer Bülbül'ün seslendirdiği şarkının sözleri sosyal medyada ilgi gördü.

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Haber Merkezi DHA
Adana uçağında Azer Bülbül anonsu: Sosyal medyada viral oldu
Adana uçağında pilotun Azer Bülbül anonsu sosyal medyada ilgi gördü.

Adana seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağının kaptan pilotu Fatih Temiz Nevşehir Ürgüp üzerindeyken anons yaptı. Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anons sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede büyük ilgi gördü.

  • Temiz anonsunda, "İç Anadolu bölgesinde uçmaya devam ediyoruz. Ürgüp tarafındayız efendim mevki olarak. Adana'ya inişimiz lokal olarak 20.40' da yapmayı planlıyoruz. Uçuşumuzun çoğu bitti azı kaldı. Aynı Azer Bülbül'ün şarkısında olduğu gibi efendim yandık sevda ocağında hep gül olsun kucağında bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı. Çoğu bitti azı kaldı efendim sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef sesi güzel olan biri varsa o söylesin. Adana'da hava güzel, muhteşem, sıcaklık 30 derece. Canım Adana'da havanın tadından yenmiyor" dedi.

Adana uçağında pilottan Azer Bülbül anonsu: Sesi güzel olan varsa o söylesin
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Adana uçağında pilottan Azer Bülbül anonsu: Sesi güzel olan varsa o söylesin
İstanbul-Adana seferini yapan uçağın kaptan pilotu Fatih Temiz'in uçak içi anonsunda Azer Bülbül'ün seslendirdiği şarkının sözleri sosyal medyada ilgi gördü. Temiz anonsunda, 'Azer Bülbül'ün şarkısında olduğu gibi efendim, Yandık sevda ocağında, hep gül olsun kucağında, bu şehrin her sokağında, aşkımızın izi kaldı, çoğu bitti azı kaldı.' Efendim sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef, sesi güzel olan biri varsa o söylesin.' dedi.

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