Adana'da 4 bin yıllık dev sarmaşık zamana direniyor

Bronz Çağ'a tarihlenen ve Anadolu'nun bilinen en yaşlı ağacı olan ağaç, dünyanın en yaşlı beş ağacı arasında yer alıyor. Tescili 2 Nisan 2018'de yapılan ağacın, hala sağlıklı olduğu ve zarar verilmediği takdirde en az 4 bin yıl daha yaşayabileceği değerlendiriliyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olan ve \"yaşayan tarih\" olarak nitelendirilen ağaç, bölge turizmine de katkı sağlıyor.