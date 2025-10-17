Yeni Şafak
Adana'da bir iş yerine silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Adana'da bir iş yerine silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

20:3617/10/2025, Cuma
AA
Polis, olay yerinden kaçarken kaskını ve tüfeğini düşüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, olay yerinden kaçarken kaskını ve tüfeğini düşüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde plakasız motosikletle gelen kimliği belirsiz kişinin iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda E.H. ayağından yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Tufanpaşa Mahallesi'nde, E.H'ye ait iş yerine plakasız motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, tüfekle ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği E.H. ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.H, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçarken kaskını ve tüfeğini düşüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


