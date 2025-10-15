Yeni Şafak
İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı

23:4015/10/2025, Çarşamba
DHA
İstanbul Esenyurt'ta bir kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki iki otomobilin camına çok sayıda mermi isabet etti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kimliği belirsiz şüpheliler sokaktaki bir kahvehaneye uzun namlulu silahla etrafa ateş ederek kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki 2 otomobilin camına çok sayıda mermi isabet etti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay saat 20.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi 614.Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki iş yerinin önüne otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler araçtan uzun namlulu silahlarla inerek kahvehaneye ateş etti. Olayın ardından şüpheliler otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında saldırıda 34 ED 5053 ve 34 AEZ 974 plakalı otomobillerin camlarına çok sayıda mermi isabet etti. Araçlar gerekli incelemelerin yapılması için çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



