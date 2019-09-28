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ADANA

Adana’da büyük kıyım

Adana’da CHP’li başkanın işten çıkarmaları hız kesmiyor. Daha önce 666 kişiyi çıkardığını söyleyen ancak 2456 kişinin işine son verdiği ortaya çıkan Karalar, 1250 kişiyi daha göndermeye hazırlanıyor.

Şahin Şen Yeni Şafak
Zeydan Karalar
Zeydan Karalar

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, işten çıkarmalara ara vermeden devam ediyor. Şimdiye kadar 2 bin 456 kişiyi işten çıkaran Karalar’ın bu ayın sonunda bin 250 işçinin daha işine son vereceği ortaya çıktı.

İşten çıkarmalarla ilgili son belediye meclis toplantısında konuşan Karalar, “iş akdini sonlandırdığımız eleman sayısı şimdilik 666” demiş ve işten çıkarmaların süreceği sinyalini vermişti. Ancak Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından İŞKUR’a bildirilen işten çıkarma listesinde 24 Haziran’da Adana Su ve Kanalizayon İdaresi’nde çalışan 380, Altın Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri’nde çalışan 220 ve 23-24 Mayıs’ta Adana Ulaşım AŞ’de çalışan bin 856 olmak üzere toplam 2 bin 456 işçinin işten çıkarıldığı belirlendi.

2 AYDIR MAAŞ ALAMIYORLAR

  • İşe geri alınanların sayısı açıklanmazken, belediyenin İŞKUR’a Eylül sonunda bin 250 işçinin daha işine son verileceğini bildirdiği ortaya çıktı. Kurban Bayramı öncesinde işçilerinin 2 aylık maaşlarını ödeyeceği sözü veren Zeydan Karalar’ın işçilere cüzi bir miktar ödeme yaptığı ve Temmuz ile Ağustos ayı maaşlarını da ödemediği ortaya çıktı. Belediyenin borç batağında olduğunu belirtip, belediye meclisinden 169 milyon lira borçlanma yetkisi isteyen Karalar’ın ödemediği işçi maaşlarının 40 milyonu bulduğu öğrenildi.

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