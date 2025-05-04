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Adana'da cayrokopter araziye sert iniş yaptı

Adana'da cayrokopter araziye sert iniş yaptı

15:404/05/2025, Pazar
DHA
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Bölgede uçuş yapan jandarmaya ait bir cayrokopter, bilinmeyen nedenle araziye sert iniş yaptı.
Bölgede uçuş yapan jandarmaya ait bir cayrokopter, bilinmeyen nedenle araziye sert iniş yaptı.

Adana'da jandarmaya ait cayrokopter, bilinmeyen nedenle araziye sert iniş yaptı. Araçtaki pilot ve teknisyenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Adana'daki olay, saat 11.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede uçuş yapan jandarmaya ait bir cayrokopter, bilinmeyen nedenle araziye sert iniş yaptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtaki pilot ve teknisyenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma personeli önlem amaçlı ambulansa alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sarıçam ilçemiz Mustafalar Mahallesi'nde düzenlenen Yörük Şenlikleri kapsamında, Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığınca alınan emniyet tedbirlerine havadan destek sağlamak amacıyla görevlendirilen cayrokopter, henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında cayrokopterde yapısal bütünlük bozulmamış olup iniş esnasında hafif şekilde etkilenen personelimiz tedbiren 112 sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiştir. Personelimize ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" denildi.

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