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Adana'da cayrokopter sert iniş yapmıştı: Yaralanan teknisyen taburcu edildi

Adana'da cayrokopter sert iniş yapmıştı: Yaralanan teknisyen taburcu edildi

12:505/05/2025, Pazartesi
DHA
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Adana'da cayrokopter araziye sert iniş yaptı.
Adana'da cayrokopter araziye sert iniş yaptı.

Adana'da arıza sonucu araziye sert iniş yapan ‘cayrokopter'de hafif yaralanan teknisyen astsubay Fatih Gül taburcu oldu, pilot üsteğmen İbrahim Çelebi'nin tedavisi sürüyor.

Adana'daki kaza, dün saat 11.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde meydana geldi.

Yörük Türkmen Şenlikleri'nde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bölgede uçuş yapan jandarmaya ait cayrokopter, arıza sonucu araziye sert iniş yaptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan teknisyen astsubay Fatih Gül ile pilot üsteğmen İbrahim Çelebi, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Gül taburcu edildi, İbrahim Çelebi'nin tedavisi sürüyor.


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