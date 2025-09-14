Adana'da dolmuş şoförüne silahlı pusu

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gündüz, dolmuşun kontrolünü kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gündüz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.