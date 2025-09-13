Yeni Şafak
Motosiklet denetiminde ceza yağdı

Motosikletlilere yönelik sıkı denetim gerçekleştirildi.
Motosikletlilere yönelik sıkı denetim gerçekleştirildi.

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen motosiklet denetiminde 865 motosikleti kontrol edildi. Ekipler, 46 sürücüye 357 bin 865 TL cezai işlem uyguladı.

Adana’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen motosiklet denetiminde 357 bin 865 TL cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı’nda motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti. Denetimlerde 865 motosikleti kontrol eden ekipler, 46 sürücüye 357 bin 865 TL cezai işlem uyguladı.



