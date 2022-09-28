Gündem Adanada evinde iki gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
ADANA

Adana'da evinde iki gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde iki gence uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi AA
Adanada evinde iki gence uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
Arşiv.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki ikametinde defter arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu, gece vakti yanına gelen İ.K. ve Ö.K'ye satarken yakalandığını belirtti.

Suçlamaları kabul etmedi

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak F.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık F.K, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen F.K, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı F.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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