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Adana'da kalaşnikoflu kavga! Bölgeye ekipler sevk edildi: Can kaybı var

Adana'da iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında taraflardan biri diğerini yanında getirdiği kalaşnikof tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

18:36 - 6/07/2024 السبت
IHA
Adana'daki kalaşnikoflu kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Adana'daki kalaşnikoflu kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Adana'da meydana gelen kalaşnikoflu kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1115 sokakta meydana geldi.

Kalaşnikof tüfekle yaraladı

İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kamuran P. ve A.Ş. isimli şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. A.Ş., yanında getirdiği kalaşnikof tüfek ile Kamuran P.‘nin göğüs, kol ve bacağına ateş etti.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kamuran P.‘yi Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırırken polis ekipleri ise kaçan A.Ş.'yi Yeşilbağlar Mahallesi'nde kol ve bacağından yaralanmış halde buldu. A.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken Kamuran P. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



#Adana
#Kalaşnikof
#Kavga
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