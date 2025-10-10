Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atılmasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı

Ekipler, Ö.G'yi azmettirdiği ve olay yerine giderek bombanın atılmasını uzaktan izlediği öne sürülen Sezer S. (42) ile bu kişiye yardım ettiği iddia edilen Kadir K. (18) ve Abdullah Ü'yü (54) operasyonla yakaladı.

Pastanenin sahibi Ziya Ü'nün kuzeni Özgür Ü'nün yaklaşık bir yıl önce borcu nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından Ankara'da silahla vurularak öldürüldüğü, kuzeninden kalan borcu ödemesi için kendisine baskı yapıldığı ve el bombasının da gözdağı vermek amacıyla iş yerine atıldığı öne sürüldü.