Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Adanadaki tehlikeli atık iddialarına bakanlıktan yalanlama Görüntüler eski
ADANA

Adana’daki tehlikeli atık iddialarına bakanlıktan yalanlama: Görüntüler eski

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İngiltere'den getirilen atıkların Adana'da geri dönüşüm tesisi olmayan bir bölgede ortaya çıktığı yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede 7 ayrı ekibin denetim yaptığını ve bahse konu alanda yeni bir döküm olmadığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca sosyal medyada yayınlanan görüntülerin incelendiği ve yeni olmadığı ifade edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana’daki tehlikeli atık iddialarına bakanlıktan yalanlama: Görüntüler eski
​Adana’daki tehlikeli atık iddialarına bakanlıktan yalanlama: Görüntüler eski

İngiltere'den getirilen atıkların Adana'da geri dönüşü tesisi olmayan bir bölgede ortaya çıktığı yönündeki iddialar sosyal medyada paylaşıldı.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, söz konusu iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince tehlikeli, geri kazanımı mümkün olmayan ve bertaraf amaçlı atıkların ithalatı yasaklanmış olup, ithal edilecek atıkların gümrükten tesise varıncaya kadarki süreci Mobil Atık Taşıma Sistemi (MoTAT) ile takip edilmektedir" denildi.

"BİLGİLER ASILSIZ VE GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

"Gümrüklerde ve tesislerde yapılan denetimler sayesinde 2022 yılında da sadece temiz ve geri dönüşüm verimi yüksek plastik atıkların ithalatı yapılmaktadır. Karışık atık ithalatı yapılmamaktadır. İthal edilecek geri dönüştürülebilir atık muhteviyatında yüzde 1'den fazla yabancı malzeme bulunmayacaktır." ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

"Sadece geri dönüşüm kapsamında ithal edilen atıklar değil iç piyasada toplanan atıkların da doğaya terk edilmesi ve çevreye zarar verecek şekilde yakılması yasak olup, geri dönüşümden çıkan bakiye atıkların geri kazanım amaçlı başka bir geri dönüşüm tesisine veya bertaraf için lisanslı tesislere gönderilmektedir.

Söz konusu iddiaların ardından Adana'da saha incelemeleri 7 ayrı denetim ekibi tarafından yapılarak, bahse konu alanda yeni bir döküm olmadığı tespit edilmiştir. Görüntülere ilişkin de incemeler yapılmış, görüntülerin yeni olmadığı anlaşılmış, o alanda herhangi bir tehlikeli atığa rastlanmamıştır. Ayrıca geri dönüşüm tesisi olmadığı öne sürülen alanın, geri dönüşüm firmalarının bulunduğu bir sanayi sitesinde yer almaktadır. Sonuç olarak haber ve haberin içeriğinde yer alan bilgiler asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. "
Rekorları alt üst ediyor

Rekorları alt üst ediyor

​Yasemin Adar Yiğit, beşinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.
Burak Yılmaz kıta değiştirebilir

Burak Yılmaz kıta değiştirebilir

​Golcü futbolcu transferiyle ilgili herkesi şaşırtacak.
Gündem İstanbul müzakereleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

​Seçim Kanunu TBMM'de kabul edildi.

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Başkan Avcı: Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Bakan Çavuşoğlu: ​Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları görüşecek.
Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

​Projeler hız kesmeden devam ediyor.

Firari CEO Faruk Fatih Özer​ için istenen ceza belli oldu.
Rusya'dan AB'ye yaptırım kararı

Rusya'dan AB'ye yaptırım kararı

'Brüksel, yürürlükteki uluslararası hukuk normlarını göz ardı etti.'

​Milyonlarca kişi değerlendirdi: Dünyanın en iyisi oldu.

​Putin kararnameyi imzaladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.