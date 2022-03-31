​Adana’daki tehlikeli atık iddialarına bakanlıktan yalanlama: Görüntüler eski

İngiltere'den getirilen atıkların Adana'da geri dönüşü tesisi olmayan bir bölgede ortaya çıktığı yönündeki iddialar sosyal medyada paylaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, söz konusu iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince tehlikeli, geri kazanımı mümkün olmayan ve bertaraf amaçlı atıkların ithalatı yasaklanmış olup, ithal edilecek atıkların gümrükten tesise varıncaya kadarki süreci Mobil Atık Taşıma Sistemi (MoTAT) ile takip edilmektedir" denildi.

"BİLGİLER ASILSIZ VE GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

"Gümrüklerde ve tesislerde yapılan denetimler sayesinde 2022 yılında da sadece temiz ve geri dönüşüm verimi yüksek plastik atıkların ithalatı yapılmaktadır. Karışık atık ithalatı yapılmamaktadır. İthal edilecek geri dönüştürülebilir atık muhteviyatında yüzde 1'den fazla yabancı malzeme bulunmayacaktır." ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

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"Sadece geri dönüşüm kapsamında ithal edilen atıklar değil iç piyasada toplanan atıkların da doğaya terk edilmesi ve çevreye zarar verecek şekilde yakılması yasak olup, geri dönüşümden çıkan bakiye atıkların geri kazanım amaçlı başka bir geri dönüşüm tesisine veya bertaraf için lisanslı tesislere gönderilmektedir.

Söz konusu iddiaların ardından Adana'da saha incelemeleri 7 ayrı denetim ekibi tarafından yapılarak, bahse konu alanda yeni bir döküm olmadığı tespit edilmiştir. Görüntülere ilişkin de incemeler yapılmış, görüntülerin yeni olmadığı anlaşılmış, o alanda herhangi bir tehlikeli atığa rastlanmamıştır. Ayrıca geri dönüşüm tesisi olmadığı öne sürülen alanın, geri dönüşüm firmalarının bulunduğu bir sanayi sitesinde yer almaktadır. Sonuç olarak haber ve haberin içeriğinde yer alan bilgiler asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. "